Chinesische Manöver lösen Alarmbereitschaft in Taiwan aus

Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz

Manöver des chinesischen Militärs haben die Luftwaffe in Taiwan den zweiten Tag in Folge in Alarmbereitschaft versetzt. Chinesische Jagdflugzeuge und Bomber seien in einen Luftraum nahe von zu Taiwan gehörenden Inseln geflogen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Das Gebiet im Südchinesischen Meer wird von der Regierung in Peking als Hoheitsgebiet beansprucht, was aber Anrainerstaaten sowie die USA zurückweisen.

Die taiwanesische Luftwaffe habe die chinesischen Flugzeuge zum Verlassen des Gebiets aufgefordert und ein Raketensystem aktiviert. Bereits am Freitag hatte die chinesische Luftwaffe in dem Gebiet Übungen geflogen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und erkennt die Selbstständigkeit des Inselstaates nicht an.