Chinesischer Google-Konkurrent Baidu übertrifft Umsatzerwartungen

Google bekommt "große Schwester" in China Nach dem Streit zwischen Google und China ist im Internet ein Imitat der chinesischen Suchmaschine des US-Konzerns aufgetaucht. "Goojje" (Chinesisch: Gujie) vermischt die Ergebnisse der chinesischen Suchmaschine google.cn mit denen ihres großen Konkurrenten Baidu. Die Webseite stellt sich in Anlehnung an das chinesische Wort "Jiejie" als "große Schwester" von Google vor, das auf Chinesisch "Guge" genannt wird, wobei die Endung an "Gege", den großen Bruder, erinnert.