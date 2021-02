Chinesischer Starbucks-Rivale Luckin Coffee meldete Insolvenz an

"Reader's Digest" entkommt der Insolvenz Der US-Verlag "Reader's Digest" hat den Neuanfang geschafft. Dank eines massiven Schuldenabbaus endete die sechsmonatige Insolvenz am Montag. "Dies ist ein ganz wichtiger Tag für unser Unternehmen", sagte Konzernchefin Mary Berner am Sitz in Pleasantville (US-Bundesstaat New York).