Chlorgas-Austritt in Fabrik im Bezirk Neunkirchen

Keine Gefahr für Mitarbeiter oder Bevölkerung - Rund 75 Feuerwehrleute im Einsatz

In einer Fabrik in Wimpassing im Schwarzatale (Bezirk Neunkirchen) ist es am Montagvormittag zum Austritt von Chlorgas gekommen. Nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber bestand allerdings zu keiner Zeit eine Gefahr für Mitarbeiter oder die Bevölkerung. Rund 75 Helfer waren im Einsatz. Verströmt wurde die Substanz von einem sogenannten Chlorgaswäscher, der in der Produktionsstätte zur Reinigung von Gegenständen verwendet wird.

Das Gerät wurde Montagmittag von Fachleuten abgedichtet und überprüft. Im Anschluss sollte es wieder in Betrieb genommen werden.