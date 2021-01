Chomsky über Trump: Sind bösartigen Tumor los

Chomsky über Biden: Bisherige Schritte gegen Atomkrieg und Umweltkatastrophe reichen nicht aus

"Es fühlt sich gut an, diesen bösartigen Tumor los zu sein, der uns hätte zerstören können. Weitere vier Jahre Trump hätten uns vielleicht zu einem irreversiblen Kipppunkt gebracht. Seine Administration war die gefährlichste Regierung der Weltgeschichte."

(Der US-amerikanische Sprachwissenschafter, Philosoph und Sozialaktivist Noam Chomsky gegenüber den "Salzburger Nachrichten" und dem "Standard" (Dienstag) zum Abgang von US-Präsident Donald Trump.)

Chomsky zog in dem Interview auch einen Vergleich zwischen dem Republikaner Trump und NS-Diktator Adolf Hitler:

"Hitler war furchtbar, keine Frage. Er verkörperte vielleicht den tiefsten Punkt, an den die Menschheit jemals gesunken ist. Aber hat Hitler daran gearbeitet, die Möglichkeiten für menschliches Leben auf der Erde zu zerstören? Trump hat es getan! Es gibt keine andere politische Figur in der Geschichte, die ihre Hauptanstrengungen dem Versuch gewidmet hat, die Aussichten für menschliches Leben auf der Erde zu zerstören. Trump hat sehr hart daran gearbeitet, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu maximieren und die Regulierungen zu beseitigen, die ihre Auswirkungen etwas abgemildert haben. Es war ein Wettlauf in die Katastrophe. Und die Trump-Regierung wusste genau, was sie tat."

Über Trumps demokratischen Nachfolger Joe Biden sagte Chomsky den "Salzburger Nachrichten" und dem "Standard":

"Bidens erste Schritte sind ermutigend. Aber seine eigenen Programme reichen bei Weitem nicht aus, um mit den beiden wichtigsten Problemen fertigzuwerden, die das Überleben unserer Spezies gefährden können: die wachsende Bedrohung durch einen Atomkrieg und die Umweltkatastrophe. Im Grunde genommen ist alles andere unwichtig, wenn diese Probleme nicht angegangen werden. Und sie müssen bald in Angriff genommen werden."