Christbaum aus der Steiermark schmückt Europaparlament

Bernhuber: Christbaum spendet in schwierigen Zeiten neue Hoffnung

Zum 23. Mal in Folge schmückt ein österreichischer Christbaum das Europäische Parlament in Brüssel. Die 30 Jahre alte Bergtanne stammt aus dem obersteirischen Mariazell, heißt es in einer Aussendung vom Montag von ÖVP-Europaabgeordneten Alexander Bernhuber. "Der österreichische Christbaum spendet in dieser schwierigen Zeit im Europaparlament neue Hoffnung und Zuversicht", so Bernhuber.

Die Tradition, im Europaparlament eine österreichischen Tanne aufzustellen, hat die ehemalige ÖVP-Europaabgeordnete Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel begründet. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass der bis 1997 verwendete Plastikweihnachtsbaum abgesägt wurde.