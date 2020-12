Christbaum und Adventkranz brannten - Verletzte in Kärnten

30-Jähriger trug brennenden Baum ins Freie

Bei Bränden in der Heiligen Nacht in Kärnten haben fünf Menschen Verbrennungen bzw. Rauchgasvergiftungen erlitten. In Villach brannte ein Christbaum durch Sternspritzer. Ein 30-Jähriger brachte den brennenden Baum ins Freie, er trug Brandwunden davon. Eine Frau atmete dabei Rauchgas ein. In Klagenfurt wurden drei Menschen laut Rotkreuz bei einem aus unbekannter Ursache entstandenem Feuer verletzt. In Friesach fing ein Adventkranz einer 93-Jährigen Feuer, sie blieb unversehrt.

Der Christbaum war in der Wohnung in Villach gegen 1.00 Uhr in Brand geraten. Der 30-jährige Bewohner hatte einen Sternspritzer entzündet, woraufhin der Weihnachtsbaum explosionsartig in Flammen stand - dieser war zuvor mit Wasser besprüht worden. Der 30-jährige versuchte den Brand vergeblich mit Wasser zu löschen und trug den brennenden Baum dann mit den Händen ins Freie. Dabei erlitt er Verbrennungen an beiden Händen und im Gesicht. Seine 28-jährige Mitbewohnerin trug eine Rauchgasvergiftung davon, beide wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In Klagenfurt brach am Christtag in der Früh ein Feuer in einer Wohnung in der Pischeldorferstraße aus. Drei Menschen atmeten dabei Rauchgase ein, sie wurden laut Rotem Kreuz ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Straße war wegen der Löscharbeiten einige Zeit gesperrt.

In Friesach (Bezirk St. Veit) hatte eine 93 Jahre alte Frau am Heiligen Abend die Kerzen ihres Adventkranzes angezündet. Gegen 19.00 Uhr waren die Kerzen bereits soweit niedergebrannt, dass der Adventkranz im Wohnzimmer Feuer fing. Die eintreffende Pflegerin der Frau bemerkte dies, sie konnte den Adventkranz auf den Balkon tragen. Der starke Qualm löste den in der Wohnung installierten Rauchmelder aus, wodurch die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte bliesen den Qualm mit Lüftern aus der Wohnung. Niemand wurde verletzt, es entstand kein Sachschaden.