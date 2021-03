Christian Krachts Roman "Eurotrash" als familiärer Roadtrip

Schweizer Autor knüpft an Erfolg "Fasterland" von 1995 an - Roadtrip quer durch die Schweiz (Von Beat Mazenauer/Keystone-SDA)

Christian Kracht knüpft mit "Eurotrash" an "Faserland" an, seinen Erfolg aus dem Jahr 1995. In seinem sechsten Roman inszeniert der Autor ein Versteckspiel in aller Öffentlichkeit, indem er die Gewissheit von Sein und Schein unterläuft.

In "Eurotrash" erzählt Kracht von einem nicht mehr jungen Mann, der in Zürich seine Mutter besucht. Sie ist einsam, trinkt zu viel und ist von Medikamenten abhängig. Kurzerhand nimmt er sie in einem Taxi mit auf einen Roadtrip quer durch die Schweiz. Zu ihrem wenigen Gepäck gehört ein Sackerl mit Tausendernoten, die sie sinnlos verjubeln.

Der Erzähler selbst gibt sich als Christian Kracht zu erkennen, der vor 25 Jahren mit dem Roman "Faserland" Aufsehen erregte, seither die Mutter vernachlässigt hat und jetzt das Gespräch mit ihr sucht. Dabei geht es auch um die Familiengeschichte, die voller Nazis und protziger Angeber steckt, denen jeder Sinn für menschliche Zuneigung fehlte.

"Eurotrash" ist ein grelles Buch, das zugleich anzurühren versteht. Es ist verführerisch flott und pointiert erzählt, mit Ausreißern in den literarischen Slapstick. Laufend werden Berühmtheiten heran zitiert, von F.J. Strauss bis J.L. Borges - mitunter bis zur Peinlichkeit.

Immer wieder streut er Widerspenstigkeiten ein, die signalisieren, dass hier nichts so ist, wie es scheint. Wie wahrhaftig ist ein Buch, das derart offenkundig mit Elementen aus dem tatsächlichen Leben spielt? Die Frage ist zentral.

Es wirkt, als ob sich hier ein Autor in aller Öffentlichkeit versteckt. Die ironische Flapsigkeit, mit der er mitunter erzählt, betont den Ernst des Mutter-Sohn-Gesprächs mehr als dass es ihn verdeckt. Und zum Schluss gelingt dem Autor eine Volte, deren feine Intimität in seinem Werk bis dahin wohl einzigartig ist.

(S E R V I C E - Christian Kracht: "Eurotrash", Kiepenheuer & Witsch, 224 Seiten, 22,70 Euro)