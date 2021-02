Chronologie des Katalonien-Konflikts

Der Katalonien-Konflikt spitzt sich seit Jahrzehnten zu

Die in Katalonien regierenden Separatisten haben die Regionalwahlen am kommenden Sonntag erneut zu einer Art Plebiszit über die Loslösung der Region von Spanien erklärt. Es handelt sich um das jüngste Kapitel eines seit Jahrzehnten dauernden Konflikts.

Historische Wurzeln: Eigentlich beginnt der Konflikt zwischen Katalonien und Spanien bereits am 11. September 1714 mit der Niederlage der Katalanen im Spanischen Erbfolgekrieg gegen den habsburgischen Thronanwärter und der Integration der Region ins spanische Königreich.

1936-1976: Während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) war Katalonien eine Hochburg der Republikaner. Nach der Niederlage der Republik verbot der faschistische Diktator Francisco Franco den Gebrauch der katalanischen Sprache und deren Kultur. Katalanische Nationalisten wurden brutal verfolgt.

1978-2006: Nach dem Ende der Franco-Diktatur und mit dem Übergang zur Demokratie erlangten die Katalanen in der neuen Verfassung von 1978 weitreichende Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte, die bis 2006 immer wieder ausgeweitet wurden.

2010: Auf Einspruch der konservativen Volkspartei (PP) hebt das spanische Verfassungsgericht ein kurz zuvor erneut erweitertes Autonomiestatut auf, in dessen Präambel von einer "katalanischen Nation" die Rede war.

2011-2012: Die internationale Finanzkrise trifft Spanien und vor allem Katalonien als wirtschaftsstärkste Region besonders hart. Kataloniens Regionalpräsident Artur Mas schlägt Spaniens konservativen Premier Mariano Rajoy im September 2012 eine Reform des Finanzausgleichs vor. Rajoy blockt ab und Mas startet unter dem Motto "Spanien bestiehlt uns" erstmals eine offene separatistische Politik.

2014: Am 9. November 2014 lässt Mas eine symbolische, aber illegale, Volksbefragung über die Loslösung von Spanien durchführen, bei der sich eine überwältigende Mehrheit von 80 Prozent für das Recht auf Selbstbestimmung ausspricht. Allerdings nahmen nur etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten am Referendum teil, das vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden war. Mas erhält Amtsverbot.

2015: Im September kommt es zu Neuwahlen. Mas Nachfolger Carles Puigdemont wird neuer Regionalpräsident und verschärft die Unabhängigkeitsforderungen. Zum katalanischen Nationalfeiertag am 11. September gehen jährlich bis zu eine Million Menschen auf die Straßen, um Kataloniens Unabhängigkeit oder das Selbstbestimmungsrecht einzufordern.

2017: Puigdemont und seine separatistische Regionalregierung lassen trotz des vorherigen Verbots des spanischen Verfassungsgerichts am 1. Oktober ein Unabhängigkeits-Referendum durchführen. Die spanische Polizei unterband die Abstimmung mit grober Gewalt. 90 Prozent stimmten für die Ausrufung einer katalanischen Republik. Allerdings nahmen erneut nur 42 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt teil.

Dennoch erklärte Puigdemont am 27. Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens. Spaniens Ministerpräsident Rajoy setzt daraufhin die Regionalregierung ab und ruft Neuwahlen aus. Es kommt zu heftigen Straßenprotesten. Während Pugidemont sich Ende Oktober nach Belgien absetzt, werden zahlreiche Mitglieder seiner Regierung verhaftet. Die Regionalwahlen Ende Dezember gewinnt erneut Puigdemonts Wahlallianz JxCat.

2018: Vier Versuche zur Regierungsbildung scheitern jedoch, bis im Mai Quim Torra zum Nachfolger Puigdemonts gewählt wird. Im Juni übernimmt der Sozialist Pedro Sánchez nach einem Misstrauensvotum gegen den Konservativen Rajoy die Macht in Madrid und verlässt die Blockadepolitik seines Vorgängers mit Blick auf Katalonien. Die sich in Untersuchungshaft befindlichen Separatistenführer werden in katalanischen Gefängnisse überführt, ein "Tisch des Dialogs" wird gegründet. Doch auch Sánchez lehnt ein neues Unabhängigkeitsreferendum ab.

2019: Kataloniens Separatisten verwehren Sánchez Minderheitsregierung im Februar die Unterstützung des Budgets, sollte dieser nicht den Prozess gegen die inhaftierten Separatistenführer stoppen. Sánchez weigert sich, erklärte die spanische Justiz sei unabhängig. Die Separatisten machen ihre Drohungen war. Im April kommt es zu Neuwahlen, die mit einem Patt enden.

Im Oktober werden die Separatistenführer wegen der Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Bei den Neuwahlen setzen sich schließlich erneut Sánchez und die linke Podemos durch und bilden eine Regierungskoalition.

2020: Kataloniens Regierungspräsident Torra weigert sich während der Wahlkampagne im Dezember 2019 Plakate vom Regierungssitz zu entfernen, welche die Freilassung der "politischen Gefangenen" forderten. Im September wird er nach mehreren Prozesses endgültig vom Obersten Gerichtshof seines Amtes enthoben. Im Dezember ruft die katalanische Übergangsregierung schließlich Neuwahlen für den 14. Februar 2021 aus.