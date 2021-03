Chronologie einer gescheiterten Beziehung: Fidesz bricht mit EVP

Orban-Partei kam Suspendierung im Europaparlament zuvor - Mitgliedschaft in der Partei liegt seit 2019 auf Eis

Seit Jahren ringt die christdemokratisch-konservative Europäische Volkspartei EVP um ihren Umgang mit dem rechtsnationalen Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Zugespitzt hat sich der Konflikt durch Verbalattacken von Fidesz-Politikern gegen EU-Spitzenpolitiker sowie durch den Streit um Rechtsstaatlichkeit in der EU - gegen Ungarn läuft seit 2018 ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags.

März 2019: Die Europäische Volkspartei legt die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban vorerst auf Eis. Hintergrund der Debatte war die Kritik an Orbans Weg zu einer "illiberalen Demokratie" sowie eine Plakatkampagne gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der ebenfalls der EVP angehört. Ein Weisenrat mit dem ehemaligen EU-Ratschef Herman Van Rompuy, Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) sowie dem deutsche Ex-EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering soll die Entwicklung von Fidesz unter die Lupe nehmen. Sie sollen prüfen, ob Fidesz den Rechtsstaat respektiere und die EVP-Werte vertrete.

Mai 2019: Orban und seine Fidesz-Partei unterstützen den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, für die EU-Wahlen nicht mehr. Nach der EU-Wahl, aus der die EVP als stärkste Kraft hervorgeht, wird die deutsche CDU-Politikerin Ursula von der Leyen mit Unterstützung Orbans Nachfolgerin Junckers an der Spitze der EU-Kommission. In der EVP-Fraktion des Europaparlaments bleibt Fidesz weiterhin vertreten.

März 2020: In der Coronakrise baut Orban seine Macht in Ungarn weiter aus. Das Parlament in Budapest billigt ein umstrittenes Notstandsgesetz. Der EVP-Vorsitzende Donald Tusk will daraufhin das Verfahren zum Ausschluss der Fidesz-Partei aus der EVP neu beleben. Wegen der Pandemie trifft sich die EVP aber zunächst nicht physisch und vertagt eine Entscheidung.

Juni 2020: Der EVP-Weisenrat kann sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Van Rompuy räumt Meinungsverschiedenheiten mit Schüssel ein. Der Ex-ÖVP-Chef beschuldigt Tusk, "alles abgebrochen" zu haben. Van Rompuy widerspricht Schüssels Darstellung und nimmt Tusk in Schutz.

November 2020: Die Debatte um Fidesz erhält neuen Auftrieb durch die Blockade des historischen EU-Finanzpakets, bestehend aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und dem mehrjährigen EU-Finanzrahmen bis 2027 durch Ungarn und Polen wegen des vereinbarten EU-Rechtsstaatsmechanismus. EVP-Chef Tusk legt erneut einen Ausschluss nahe: "Wer auch immer gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist, ist gegen Europa", argumentiert er. Die ÖVP spricht sich gegen einen Ausschluss von Fidesz aus der Europäischen Volkspartei aus und setzt auf "Dialog". Mit einem Fidesz-Ausschuss droht allerdings der EU-Parlamentsvize und ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas.

Dezember 2020: Nachdem der Fidesz-Delegationsleiter im EU-Parlament, Tamas Deutsch, Aussagen von Fraktionschef Weber (CSU) zur Rechtsstaatlichkeit in die Nähe der Gestapo sowie des Geheimdiensts AVH im kommunistischen Ungarn rückte, wird er von der EVP-Fraktion suspendiert, aber nicht ausgeschlossen. Außerdem beschließt die EVP, ihre Statuten zu ändern, um auch ganze Delegationen ausschließen zu können.

März 2021: Die EVP-Fraktion stellt durch eine Reform ihrer Geschäftsordnung die Weichen für eine Suspendierung oder gar einen Ausschluss von Fidesz. Orban zieht daraufhin seine Europaabgeordneten aus der Fraktion zurück.