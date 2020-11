Clemens Setz im Dezember weiter an der Spitze der ORF-Bestenliste

Mit "Die Bienen und das Unsichtbare" vor Karl-Markus Gauß und Richard Ford

Der Grazer Autor Clemens Setz bleibt mit seinem neuen Buch "Die Bienen und das Unsichtbare", in dem er Recherchen über Plansprachen, düstere Prosa-Miniaturen und Autobiografisches zu einem beeindruckenden Kompendium verbindet, auch im Dezember an der Spitze der ORF-Bestenliste. Auf Platz zwei liegt "Die unaufhörliche Wanderung", auf Platz drei "Irische Passagiere" des US-amerikanischen Erzählers Richard Ford.

ORF-Bestenliste für Dezember:

1. Clemens J. Setz: "Die Bienen und Suhrkamp das Unsichtbare" 2. Karl-Markus Gauß: "Die Zsolnay unaufhörliche Wanderung" 3. Richard Ford: "Irische Passagiere" Hanser 4. Kurt Drawert: "Dresden. Die zweite C.H. Beck Zeit" 5. ex aequo Ayad Akhtar: "Homeland Elegien" Claassen 5. ex aequo Roberta Dapunt: "die krankheit Folio wunder | le beatitudini della malattia" 7. Ali Smith: "Winter" Luchterhand 8. ex aequo Georg Trakl: "Dichtungen und Otto Müller Briefe" 8. ex aequo Jana Volkmann: "Auwald" Verbrecher 8. ex aequo Stefanie Sargnagel: "Dicht" Rowohlt Hundert Augen