CNH verhandelt mit Chinesen Iveco-Kauf: Gewerkschaften auf Kriegsfuß

Sorge um Erhalt der Produktionswerke und Jobs

Die Verhandlungen der Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial mit dem chinesischen Konzern Faw Jiefang über den Verkauf der Lkw- und Bussparte der Tochter Iveco treiben die Gewerkschafter auf die Barrikaden. Die italienischen Metallgewerkschaften riefen das CNH-Management zu einer dringenden Videokonferenz über Ivecos Zukunft auf.

Man sei um die Zukunft der Produktionswerke und der Jobs besorgt. Die Gewerkschafter riefen die Regierung auf, einen runden Tisch mit CNH Industrial einzuberufen. "Iveco ist ein strategisches Unternehmen für Italien und ein Marktführer im Bereich Lieferwagen", betonte Gianluca Ficco, Sprecher des Gewerkschaftsverbands UIL.

Faw Jiefang bietet laut Medienberichten über 3,5 Mrd. Euro für Iveco und eine Beteiligung an der CNH-Tochter Fpt Industrial, die auf die Produktion von Motoren spezialisiert ist. Die Chinesen hatten bereits im Juli ein Angebot vorgelegt, das von der börsennotierten Finanzholding Exor, Mutterkonzern von CNH Industrial, als unzulänglich bewertet worden war. Faw Jegang produziert Lkw und will in den nächsten zwei Jahren außerhalb Chinas wachsen.

Zu CNH, einem der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen weltweit, gehören der Feuerwehrausstatter Magirus Lohr in Kainbach bei Graz (Steiermark), Case, New Holland und Steyr Traktoren, Iveco und Iveco Bus. CNH Industrial war Anfang 2011 vom damaligen Fiat-Konzern abgespalten worden. Fiat konzentrierte sich danach nur noch auf das Autogeschäft und übernahm dann den US-Autobauer Chrysler. Seit dieser Woche ist der neue CEO, der US-Manager Scott W. Wine, bei CNH Industrial im Sattel.