CO2-Vergiftung beim Reparieren eines Notstromaggregats in OÖ

Abgasschlauch ins Freie löste sich - 37-Jähriger schwer verletzt

Ein 37-Jähriger hat am Nikolausabend beim Reparieren eines Notstromaggregats in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) eine schwere CO2-Vergiftung erlitten. Beim Verschieben des Gerätes löste sich der Metallschlauch, worauf die Abgase nicht mehr ins Freie sondern in die Werkstatt geblasen wurden. Als dem Mann übel wurde, legte er sich im Nebenraum hin. Nach einigen Stunden rief er einen Freund um Hilfe. Der Schwerverletzte wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.