Coca-Cola HBC Österreich beteiligt sich an Online-Supermarkt Alfie's

Getränkeproduzent übernimmt Firmenanteil in Höhe von 20 Prozent, Gründer halten Rest - Wiener Lebensmittel-Lieferservice im Jahr 2016 gegründet

Der Getränkehersteller Coca-Cola HBC Österreich steigt beim Wiener Lebensmittel-Lieferservice Alfie's ein. Der Getränke-Lizenzabfüller übernimmt 20 Prozent an dem Start-up, die restlichen Firmenanteile halten die Gründer Thomas Ecker, Gerald Michl und Gunther Michl, berichtet das Digitalportal "Trending Topics". Eine Investmentsumme wurde nicht genannt.

Der im Jahr 2016 gegründete Online-Supermarkt ist - wie alle Lieferdienste - ein Profiteur der Coronakrise. Der Lebensmittel-Lieferservice verspricht in Wien mehr als 3.000 Artikel innerhalb von 60 Minuten zu liefern. Alfie's liefert sieben Tage die Woche von 09.00 bis 24.00 Uhr.

Die Firmenbeteiligung ist bereits das zweite Start-up-Investment von Coca-Cola HBC Österreich. Ende Oktober hat sich der Getränkekonzern mit 25 Prozent am Wiener Gastro-Start-up Getsby beteiligt. Getsby will mit einer Speisekarte am Smartphone das Bestellen und Bezahlen von Speisen im Restaurant oder beim Take-Away vereinfachen.

Zuletzt sorgte eine Übernahme in der Zustellbranche für Aufsehen. Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker übernahm für eine kolportierte Milliarde Euro den deutschen Getränke-Lieferdienst Flaschenpost.