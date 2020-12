Der Kreditversicherer Coface bekommt wieder eine Österreich-Chefin. Nach dem Abgang des Country Managers Michael Tawrowsky vor rund einem Jahr hat die Finanzmanagerin Dagmar Koch (Jahrgang 1973) per 1. Dezember die Leitung von Coface Österreich übernommen. Die in Graz geborene Juristin war jahrelang bei Raiffeisen, ehe sie zu UniCredit und später zur Erste Group wechselte. Bei Coface leitet sie ein 100-köpfiges Team, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.