Coface - Vor der Pandemie wuchsen Firmen in CEE-Ländern stark

Es ist zwar kein Trost für die aktuelle Lage und auch kein Indiz für das was noch kommt, aber der Kreditversicherer Coface vermerkt in seinem am Montag veröffentlichten Bericht, dass 2019, im Jahr vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie, die Unternehmen in Osteuropa den Umsatz stark gesteigert haben. "Rückblickend galt 2019 wirtschaftlich betrachtet als die Ruhe vor dem Sturm" heißt es in der zwölften Ausgabe der jährlichen Übersicht.

Demnach haben die Top 500 Unternehmen der Region den Umsatz um 5,5 Prozent auf 740 Milliarden Euro gesteigert. Wichtigste Sektoren waren Automobil & Transport gefolgt von Öl & Gas und dem nicht-spezialisierten Handel. Auf die drei Sektoren zusammen entfielen 60 Prozent des von der Studie erfassten Umsatzes.

Von den Top 500 in CEE kommen 163 aus Polen und 78 aus Tschechien. Größtes Unternehmen ist die polnische PKN Orlen vor der tschechischen Skoda Auto und dem multinationalen Öl- und Gasunternehmen MOL Hungary.