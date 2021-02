Commerzbank setzte Wirecard-Analystin vor die Tür

Die Angestellte hatte die Aktie bis zuletzt zum Kauf empfohlen und kritische Berichte über Bilanzunregelmäßigkeiten als "Fake News" bezeichnet

Die deutsche Commerzbank hat sich von ihrer in die Kritik geratenen Wirecard-Analystin Heike Pauls getrennt. Das Geldhaus habe das Arbeitsverhältnis beendet, sagte ein Sprecher am Dienstag und bestätigte einen Bericht des "Handelsblatt". Die Bank werde das Thema aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht weiter kommentieren.

Pauls hatte die Wirecard-Aktie bis zuletzt mit einem Kursziel von 230 Euro zum Kauf empfohlen und kritische Berichte in der "Financial Times" über Bilanzunregelmäßigkeiten bei Wirecard als "Fake News" bezeichnet.

Der Zahlungsabwickler war im Juni 2020 nach Bekanntwerden von milliardenschweren Luftbuchungen in die Pleite gerutscht. In den Monaten davor gab es in Medien viele Berichte über mögliche Bilanzmanipulationen. In der Folge des Bilanzskandals verloren der Chef der Finanzaufsicht, Felix Hufeld, und seine Stellvertreterin Elisabeth Roegele ihren Job. Die Behörde soll nun umgebaut werden.