Commerzbank streicht Boni für Vorstände

Konzernchef verteidigt Abbau von 10.000 Stellen - Aktienhandel und Research sollen ausgelagert werden

Die Commerzbank streicht nach dem Milliardenverlust die Boni für ihre Top-Manager. Der Aufsichtsrat habe festgelegt, dass es für 2020 keine Bonuszahlungen für Vorstände geben werde, sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz. Ins neue Geschäftsjahr sei das Institut "sehr gut" gestartet.

Knof verteidigt den Abbau von 10.000 Stellen bei der zweitgrößten deutschen Privatbank. "Das sind schmerzhafte Einschnitte, die meinem Vorstandsteam und mir schwerfallen", sagte er bei der Jahrespressekonferenz am Donnerstag laut Redetext. "Wir haben jedoch keine andere Wahl. Wenn wir die Bank zukunftssicher aufstellen wollen, müssen wir sie grundlegend restrukturieren – und das möglichst schnell." Die neue Strategie sei ambitioniert, aber machbar. "Mit dieser Strategie wird die Commerzbank zu einer starken und modernen Bank werden."

Die Bank setzt auch im Handel den Rotstift an. "Aktienhandel und -vertrieb sowie Aktienresearch werden wir nicht mehr selbst vorhalten. Hier werden wir Kooperationen abschließen", sagte Knof am Donnerstag. Im Kapitalmarktgeschäft werde die Bank sich generell stärker auf die Anforderungen der Kernkunden ausrichten, also den Mittelstand, Großkunden und multinationale Unternehmen.