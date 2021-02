Commerzbank will EZB-Negativzins stärker an Firmenkunden weitergeben

Commerzbank steuert auf Milliardengewinn zu Der überraschend starke Aufschwung in Deutschland verhilft der teilverstaatlichten Commerzbank Finanzkreisen zufolge bereits in diesem Jahr zu einem Milliardengewinn. Im dritten Quartal habe Deutschlands zweitgrößte Bank mehr verdient als von Analysten bisher erwartet, auch wenn der operative Gewinn nicht so hoch sei wie von April bis Juni, sagten drei mit dem Trend vertraute Personen Reuters am Montag.