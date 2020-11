Commerzialbank - Grüne wollen "Beschenkte" in U-Ausschuss laden

Klubobfrau Petrik: Frage nach Gegenleistungen müsse geklärt werden

Die burgenländischen Grünen wollen die Personen, die auf der Weihnachtsgeschenke-Liste der Commerzialbank Mattersburg zu finden sind, in den Untersuchungsausschuss laden. Dort müssten sie unter Wahrheitspflicht antworten und man könne klären, was für Geschenke sie erhalten hätten und ob es "mittelbare und unmittelbare Gegenleistungen nach der Geschenkannahme" gegeben habe, betonte Klubobfrau Regina Petrik am Samstag.

Die Liste, über die das Nachrichtenmagazin "profil" berichtete, solle den Mitgliedern des U-Ausschusses vorgelegt werden, um die darauf befindlichen Personen befragen zu können. Ob es danach personelle Konsequenzen in der Politik geben müsse, werde sich in den Befragungen zeigen, so Petrik.