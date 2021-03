Commerzialbank: Impulszentrum-Areal in Mattersburg versteigert

SANAG Sanierung GmbH bekam Zuschlag - "RIZ" nun geplant

Nach der Insolvenz der Commerzialbank im Vorjahr ist das Areal des ursprünglich geplanten Impulszentrums in Mattersburg versteigert worden. Den Zuschlag für das 12.000 Quadratmeter große Grundstück in der Michael Koch Straße bekam die Wiener SANAG Sanierung GmbH, berichtete der "Kurier" am Freitag. Als erstes soll dort das neue Rathaus realisiert werden.

Immobilienentwickler und Unternehmer Gerhard Aigner erklärte in der Zeitung, dass es ja bereits gültige Baugenehmigungen und fertige Pläne für das Impulszentrum gegeben habe. Unter dem Namen "RIZ" - "Reise ins Zentrum" - werden diese nun adaptiert. Auch die Stadtgemeinde bestätigte Kontakt mit dem Unternehmer und hält am Neubau des Rathauses fest. Der nach der Cb-Pleite beschlossene Baustopp für das Grundstück muss hierzu vom Gemeinderat aufgehoben werden.