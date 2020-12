Commerzialbank - Land beteiligt sich an Dachdeckerei Zimmermann

Neu gegründete Gesellschaft übernimmt Standort und Großteil der Mitarbeiter - Burgenland hält über Wirtschaftsagentur 25,1 Prozent

Das Land Burgenland beteiligt sich über die Wirtschaftsagentur Burgenland mit 25,1 Prozent am Dachdeckereibetrieb Zimmermann. Dieser war infolge der Pleite der Commerzialbank Mattersburg (Cb) in die Insolvenz gerutscht. Eine neu gegründete Gesellschaft, die DFT Dach- und Fassadentechnik GmbH, werde nun ihren Betrieb am Standort der Firma aufnehmen und rund 80 Mitarbeiter übernehmen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag.

Konkret werde ein privates Konsortium rund um Bauunternehmer Manfred Strodl den Betrieb fortführen. Eine Sanierung des Unternehmens sei aufgrund der massiven Überschuldung nicht mehr möglich. Leiter des Dachdeckereibetriebes war bis August Ernst Zimmermann, Ex-Aufsichtsrat der Commerzialbank. Die Familie Zimmermann werde am neuen Betrieb aber keine Anteile halten und keine gesellschaftsrechtlichen Funktionen ausüben, sagte Doskozil. Das Unternehmen sei auch aufgrund "massiver Managementfehler" in die Insolvenz geschlittert.

Strodl habe das gesamte Firmenareal erworben. "Ich bin überzeugt, dass die Neuaufstellung des Unternehmens ein sehr hohes Potenzial für weiteres Wachstum hat", betonte Doskozil. Die Mitarbeiter sollen in einem Stufenplan bis März 2021 eingestellt werden. Die operative Tätigkeit soll je nach Witterung unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen aufgenommen werden.

Eine derartige Betriebsübernahme mit Beteiligung des Landes habe es auch bereits bei der Pöttschinger Firma Fassadenprofi Stangl gegeben. Diese hatte ebenfalls als Folge der Pleite der Commerzialbank Konkurs angemeldet. Die Wirtschaftsagentur hält dort 25,7 Prozent an der neuen Gesellschaft "LuSt Malereibetrieb & Vollwärmeschutz GmbH". Zunächst wurden 45 Mitarbeiter übernommen. Mittlerweile seien es aufgrund der guten Auftragslage bereits 57, betonte Doskozil.