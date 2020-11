Commerzialbank - Niessl erwartet Entschuldigung von ÖVP Burgenland

Vorwürfe zu VIP-Karten des SV Mattersburg seien "falsch, niveaulos und rufschädigend"

Der ehemalige burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Montag betont, dass er sich in der Causa Commerzialbank Mattersburg (Cb) eine Entschuldigung von der ÖVP Burgenland erwarte. Die Vorwürfe, er habe über Jahre VIP-Karten des SV Mattersburg um 3.000 Euro pro Jahr kostenlos in Anspruch genommen, seien "falsch, niveaulos und rufschädigend", sagte er. Für den Fall, dass eine Entschuldigung ausbleibe, erwäge er eine Klage wegen Rufschädigung.

Er empfinde die Politik von ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas als "türkisen Trumpismus", sagte Niessl bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. "Wahrheiten verdrehen, um anzupatzen und einen politischen Vorteil daraus zu ziehen, das wollen die Burgenländer nicht." Ulram und Fazekas hätten ihr "Drehbuch" zur Causa Commerzialbank bereits im Juli geschrieben und "verfolgen ohne Rücksicht auf Verluste und mit Ignorieren der Expertenmeinungen ihr Ziel, die SPÖ verantwortlich zu machen", so der frühere Landeshauptmann.

Niessl betonte außerdem erneut, dass er nie eine Geschäftsbeziehung zur Commerzialbank gehabt und von der Schließung über die Medien erfahren habe. Er habe nie eine VIP-Karte angenommen und eine, die ihm zu Beginn seiner Amtszeit zugesendet wurde, zurückschicken lassen, sagte Niessl. In den letzten fünf Jahren seiner Tätigkeit als Landessportreferent sei er fünfmal bei einem Match im VIP-Klub gewesen. Konsumationen seien immer über sein Büro oder das Sportreferat abgerechnet worden.