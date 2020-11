Commerzialbank - ÖVP Burgenland fordert Konsequenzen für Niessl

Nach Fund von VIP-Saisonkarte des SV Mattersburg in Handkasse der Bank - Ehemaliger Landeshauptmann sei "Dauergast im teuren VIP-Club" gewesen

Die ÖVP Burgenland hat in der Causa Commerzialbank Mattersburg am Samstag Konsequenzen für den ehemaligen Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) gefordert. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" war in einer Handkasse der Bank eine VIP-Saisonkarte für den SV Mattersburg, die auf seinen Namen ausgestellt war, gefunden worden. Das sei ein Geschenk "im Wert von rund 3.000 Euro", betonte Klubobmann Markus Ulram.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe im August mehrmals betont, dass jeder, der bei Ex-Bankchef Martin Pucher anstreife, gehen müsse. "Wenn jeder gehen muss, der an Pucher anstreift, dann erwarten wir sofortige Konsequenzen von SPÖ-Parteichef Doskozil gegenüber Hans Niessl", sagte Ulram. Auch wenn Niessl betone, keine Geschäftsverbindungen zur Commerzialbank gehabt und die Saisonkarte für 2019/20 nie genutzt zu haben, sei er "Dauergast im teuren VIP-Club" gewesen, "zusammen mit der gesamten SPÖ-Burgenland-Prominenz", meinte Ulram.

Pucher habe sich bei Niessls Ausscheiden aus dem Amt des Landeshauptmannes außerdem schriftlich bei seinem "Freund" für "alles" bedankt, so Ulram. Doskozil solle nun "seinen Worten Taten folgen" lassen.