Commerzialbank - Was bisher geschah (Chronologie)

FMA drehte Bank nach Bilanzfälschungsvorwurf in der Nacht auf 15. Juli zu - Konkurs bei Bank und SV Mattersburg - Pucher und Klikovits in Privatkonkurs - U-Ausschuss vor Finale

Erfundene Spareinlagen, "Luftbuchungen", fingierte Kredite, Ermittlungen wegen schweren Betrugs, Untreue und Geldwäscherei. Ein großer Teil der Bilanzsumme der am 14. Juli behördlich gesperrten Commerzialbank Mattersburg (Cb) soll erfunden sein. Zuletzt wurden die Passiva der Bank mit 800 Mio. Euro beziffert. Ihre Pleite ist laut den Gläubigerschutzverbänden die größte Insolvenz des Burgenlands und die drittgrößte Österreichs, die es je gegeben hat.

Die Justiz ist eingeschaltet. Der beschuldigte langjährige Bankchef Martin Pucher - er war zudem Präsident des nun ebenfalls insolventen SV Mattersburg - hat sich gemeinsam mit Co-Vorständin Franziska Klikovits selbst angezeigt, bevor er als Bankvorsitzender abtrat. Die beiden dürften über Jahrzehnte hinweg die Bilanzen gefälscht haben. Der dritte Vorstand und der Aufsichtsrat wollen nichts mitbekommen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Landesrat Christian Illedits (SPÖ) ist über ein Geschenk des SV Mattersburg gestolpert: Rücktritt. Um den Bankskandal ist eine politische Schlammschlacht um Verantwortungen entbrannt, unter Druck geraten sind auch Wirtschaftsprüfer und Aufseher, weil die Bilanzmanipulationen jahrelang nicht entdeckt wurden bzw. Vorwürfe im Sand verlaufen sind. Im Burgenland wird darüber diskutiert, ob auch das Land, das Revisionsverband der Mehrheitseigentümerin der Bank war, Verantwortung trägt. Auf Antrag der Oppositionsparteien wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der am kommenden Donnerstag seine letzte Sitzung abhält.

14. Juli 2020 - Um 23.43 Uhr teilt die Finanzmarktaufsicht (FMA) der Öffentlichkeit mit, dass der Commerzialbank Mattersburg der Fortbetrieb untersagt ist. Ein Regierungskommissär ist eingesetzt.

15. Juli - Die Aufseher schalten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein.

16. Juli - Erste Anwaltskanzleien sehen ein Versagen der Wirtschaftsprüfer (TPA), Rufe nach Schadenersatz werden laut. TPA sieht sich selber als Betrugsopfer.

22. Juli - Auszahlungen der Einlagensicherung laufen an.

27. Juli - Die FMA beantragt Konkurs über die Mattersburger Bank. Die Überschuldung wird mit 528 Mio. Euro angegeben.

28. Juli - Der Konkurs ist eröffnet. Das burgenländische Landeskriminalamt richtet eine "Soko Commerz" ein.

1. August - Es wird bekannt, dass die Bankenaufsicht schon 2015 Hinweise auf dubiose Kredite hatte, die Nationalbank konnte dies aber nicht abklären. Landesrat Illedits tritt wegen einer Geschenkannahme zurück.

2./3./4. August - Um versuchte, tatsächlich aber nicht mehr zustande gekommene Geldabbuchungen unmittelbar vor der Banksperre - z.B. durch die landeseigene Regionalmanagement Burgenland (RMB) - tobt ein Streit um Tippgeber und damit die Frage, wer wann was von der bevorstehenden Schließung gewusst hat. Die Opposition (ÖVP, FPÖ, Grüne) beantragt einen Sonderlandtag. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der von der Opposition unter Beschuss genommen wird, bereitet eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich vor.

6. August - Ein Grazer Anlegeranwalt bringt eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich ein. Begehrt wird eine Haftung der Republik für Schäden, die von der Einlagensicherung nicht gedeckt sind.

11. August - Wolfgang Peschorn, der Präsident der Finanzprokuratur - des "Anwalts der Republik" -, erklärt, er sehe keine Rechtsgrundlagen für eine Klage gegen die Republik Österreich wegen allfälliger Aufsichtsfehler.

12. August - Leonhard Schneemann wird zum Nachfolger des zurückgetretenen burgenländischen Landesrats Illedits designiert. Zudem wird die Schließung der Bank angeordnet.

13. August - Im Burgenland findet der Sonderlandtag zur Causa Commerzialbank statt. Bei diesem schlägt Landeshauptmann Doskozil einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene vor. In Folge entbrennt eine politische Debatte darüber, ob es für die Aufklärung der Causa einen U-Ausschuss auf Landes- oder Bundesebene braucht.

14. August - Der SV Mattersburg beantragt Konkurs. 23 Mitarbeiter des Clubs und zumindest zehn Gläubiger sind laut den Gläubigerschutzverbänden betroffen.

18. August - Die Abschlussprüfer TPA verteidigen sich gegen Vorwürfe, dass sie die Fälschungen nicht erkannt bzw. die notwendigen Informationen nicht selbst eingeholt haben. Als Begründung sagen die Prüfer, dass es keine Zweifel an der Existenz dieser anderen Banken gegeben habe.

21. August - Einvernahmeprotokolle von Pucher werden bekannt. Der Ex-Commerzialbank-Vorstand gesteht laut Protokoll, dass es bereits vor 1992 einzelne Fake-Kredite gegeben habe. Zu den Geschädigten im Fall Mattersburg gehören auch die Töchter von Pucher, die 800.000 Euro bei der Bankpleite verloren. Pucher sagte auch aus, dass ihm alles leid tue.

24. August - Die TPA gerät erneut unter Beschuss, diesmal vonseiten der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, bei der die Begründung der TPA für ihr Vorgehen für Verwunderung sorgt. Zudem tagt die Arbeitsgruppe des Finanzministers Gernot Blümel (ÖVP) für eine stärkere Aufsicht zum ersten Mal.

25. August - Einvernahmeprotokolle der Commerzialbank-Vorständin Klikovits werden bekannt. Sie gesteht laut den Protokollen, dass sie und Pucher schon länger ein eingespieltes Team gewesen seien. Persönlich habe sie sich aber nicht bereichert.

26. August - Auch zum dritten Vorstand, der erst seit März des vergangenen Jahres in seiner Position tätig war, werden Einvernahmeprotokolle in Medien bekannt. Dieser sagt aus, von nichts gewusst zu haben. Weiters werden Konkursverfahren über die Commerz-Real Vermietungs- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H. sowie über die Commerzialbank Immobilien GmbH eröffnet.

27. August - Pucher meldet Privatkonkurs an. Die Passiva belaufen sich auf 65 Mio. Euro.

31. August - ÖVP, FPÖ und Grüne bringen einen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Landtag ein.

4. September - Der Untersuchungsausschuss wird von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) eingesetzt.

14. September - Über die Mehrheitseigentümerin der Commerzialbank, die Personalkredit- und Kommerzialkreditvermittlungs- und Anteilsverwaltungsgenossenschaft, wird ein Konkursverfahren eröffnet.

15. September - Der Masseverwalter der Commerzialbank, die Kanzlei Kosch & Partner, klagt Wirtschaftsprüfer TPA auf 20 Mio. Euro Schadenersatz.

16. September - Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits meldet Privatkonkurs an. Die Passiva betragen 80 Mio. Euro. Das Land Burgenland richtet eine Insolvenz-Arbeitsstiftung für von der Bankenpleite Betroffene ein.

18. September - Die Opposition ruft nach der Streichung von Passagen aus dem Antrag auf Einsetzung eines U-Ausschusses durch Landtagspräsidentin Dunst das Landesverwaltungsgericht an.

30. September - Der U-Ausschuss startet mit seiner konstituierenden Sitzung.

8. Oktober - Die Masseverwalter geben bekannt, dass die Commerzialbank mit 705,5 Mio. Euro überschuldet ist. Fast 690 Mio. Euro existierten nur auf dem Papier. 156 Mio. wurden seit 2010 aus der Bank getragen, 57 Mio. davon zum SV Mattersburg. Von 99 Mio. fehlt vorerst jede Spur.

9. Oktober - Die Firma Fassadenprofi Stangl schlittert infolge der Bankenpleite in die Insolvenz.

12. Oktober - Im Konkursverfahren der Bank melden 373 Gläubiger Forderungen in Höhe von 809 Mio. Euro an, 77 Dienstnehmer fordern 3,3 Mio. Die Passiva liegen damit mittlerweile bei circa 800 Mio. Euro.

13./14. Oktober - Das Ermittlungsverfahren wird auf zehn Beschuldigte ausgedehnt. Die WKStA ermittelt auch wegen Bestechung und Geschenkannahme. Ein Berater der börsennotierten Wiener Technologiefirma Frequentis soll eine "inoffizielle Provision" erhalten haben, um sicherzustellen, dass das Unternehmen das Geld bei der Commerzialbank veranlagt lässt.

15. Oktober - Die WKStA prüft einen Anfangsverdacht gegen die FMA. Es geht darum, ob die Malversationen nach der anonymen Anzeige 2015 früher hätten auffallen müssen.

16. Oktober - Das Landesverwaltungsgericht gibt der Anfechtung der Opposition statt. Die Streichungen aus dem Antrag auf Einsetzungen eines U-Ausschusses sind rechtswidrig, die gestrichenen Passagen werden in den Untersuchungsgegenstand aufgenommen.

19. Oktober - Am Landesgericht Eisenstadt wird ein Konkursverfahren über den Mattersburger Dachdeckerei-Betrieb von Ex-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann eröffnet.

4. November - Innen-, Justiz- und Finanzministerium liefern dem U-Ausschuss keine Akten.

5. November - Im U-Ausschuss werden die ersten Auskunftspersonen befragt. Pucher kommt aus gesundheitlichen Gründen nicht. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) beantwortet kaum Fragen und verweist auf mangelnde Zuständigkeit. Ein Bankkunde klagt das Land Burgenland auf knapp 87.500 Euro.

18. November - Sachverständiger Herbert Motter sagt im U-Ausschuss, dass er das Land bei der Revision der Mehrheitseigentümerin der Bank nicht in der primären Verantwortung sieht. Masseverwalter Gerwald Holper kündigt eine Klage gegen die Republik an.

19. November - Der ehemalige dritte Aufsichtsratschef-Stellvertreter Ernst Zimmermann betont im U-Ausschuss, dass der von Unregelmäßigkeiten nichts gewusst hat. Auch FMA und Nationalbank liefern dem U-Ausschuss keine Akten.

28. November - Puchers Geschenkeliste wird zum Thema. Darauf sollen etwa Bürgermeister, Polizeibeamte, Aufsichtsräte, Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers TPA und Vertreter der Einlagensicherung stehen. Außerdem soll eine VIP-Saisonkarte des SVM für Ex-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) entdeckt worden sein. Niessl sagt, er habe von der Karte nichts gewusst.

30. November - Im Konkursverfahren über die Mehrheitseigentümerin der Commerzialbank melden 55 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 634 Mio. Euro an.

2. Dezember - FMA-Abteilungsleiter Christian Saukel sieht in der Causa einen Kriminalfall. Puchers Ehefrau Elisabeth bringt im U-Ausschuss ihre Fassungslosigkeit über die Geschehnisse zum Ausdruck. Die Bank sei bei ihrem Ehemann ein Tabuthema gewesen, weshalb sie selbst nichts mitbekommen habe. Ein Gutachten, das von der ÖVP Burgenland in Auftrag gegeben wurde, sieht das Land bei der Revision der Mehrheitseigentümerin in der Pflicht.

3. Dezember - Die Landtagsdirektion bringt bei der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung gegen Grünen-Klubobfrau Regina Petrik ein, weil sie bei der Akteneinsicht Fotos von vertraulichen Akten gemacht haben soll. Petrik betont, sich an die Vorschriften gehalten zu haben. Zwei Vertreter der Finanzabteilung des Landes sehen die Aufgaben als Revisionsverband erfüllt. Die Ex-Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) und Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter und -Wirtschaftslandesrat Franz Steindl (ÖVP) klären im U-Ausschuss die Zuständigkeit im Land: Am Papier liege diese beim Wirtschafts-, in der Praxis beim Finanzlandesrat.

9. Dezember - Das Inventar der neun Commerzialbank-Filialen wird im Auftrag des Masseverwalters online versteigert.

16. Dezember - Landesamtsdirektor Ronald Reiter sagt im U-Ausschuss, dass der Informationsfluss rund um die Schließung der Commerzialbank korrekt gewesen sei. Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Burgenland Holding, sieht kaum Berührungspunkte zwischen der Landesholding und der Bank.

17. Dezember - Ex-Bankvorständin Klikovits sagt im U-Ausschuss, dass 50 Prozent der Kredite, 95 bis 98 Prozent der Interbankveranlagungen und zehn Prozent der ausgebuchten Kundeneinlagen Fake waren. Landeshauptmann Doskozil kritisiert in seiner Befragung die Bankenaufsicht. FMA-Chef Helmut Ettl weist Kritik zurück.

21. Dezember - Das Land beteiligt sich über die Wirtschaftsagentur Burgenland mit 25,1 Prozent am Dachdeckereibetrieb Zimmermann.

28. Dezember - Das Land Burgenland übernimmt die Anteile des SV Mattersburg an der Fußballakademie Burgenland, um deren Fortbestand zu sichern.

12. Jänner 2021 - Die Ermittlungen der WKStA werden auf 14 beschuldigte Personen und zehn Verbände ausgedehnt.

14. Jänner - Der ehemalige dritte Vorstand der Commerzialbank und ein Ex-Aufsichtsrat geben im U-Ausschuss an, von den Unregelmäßigkeiten nichts mitbekommen zu haben.

20. Jänner - Zwei Ex-Aufsichtsräte und ein ehemaliger Prokurist berichten im U-Ausschuss, dass ihnen die Malversationen entgangen und sie getäuscht worden seien. Der im Zuge der Causa zurückgetretene Landesrat Illedits betont, dass er das Goldgeschenk des SV Mattersburg, das letztlich zu seinem Rücktritt geführt hatte, nicht hätte annehmen dürfen, und ortet ein Kontrollversagen der Bankenaufsicht.

21. Jänner - Ex-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Giefing sagt im U-Ausschuss, dass ihm in der Bank nie etwas aufgefallen sei.

21./22. Jänner - Ex-Bankchef Martin Pucher ist laut einem medizinischen Gutachten vernehmungsfähig. Er soll für 45 Minuten in den U-Ausschuss kommen.

26. Jänner - Die WKStA ermittelt gegen drei Mitarbeiter der FMA aufgrund des Verdachts des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Whistleblower-Anzeige 2015.

2. Februar - Über eine ehemalige Bankvorständin wird die erste Beugestrafe des U-Ausschusses verhängt, weil sie der ersten Ladung ohne schlüssige Begründung nicht gefolgt war.

3. Februar - Martin Pucher sagt im U-Ausschuss, dass Alt-Landeshauptmann Niessl und Mattersburgs Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) Goldplättchen geschenkt bekommen haben. Niessl weist das vehement zurück, Salamon sagt dazu nichts, weil sie anonym angezeigt wurde. OeNB-Vizegouverneur Gottfried Haber sieht in der Causa kein Versagen der Bankenaufsicht.

4. Februar - Der ehemalige Chef des Hotels Florianihof in Mattersburg und Ex-SVM-Trainer Franz Lederer erzählen im U-Ausschuss von der Zusammenarbeit mit Pucher. Ein mutmaßlicher Kuvertbote, der für Pucher Bankkuverts an anderen Orten aufgegeben haben soll, entschlägt sich wegen laufender Ermittlungen.

5. Februar - Die Einlagensicherung klagt die Republik auf 490 Mio. Euro.

10. Februar - Ex-Landesrätin Michaela Resetar (ÖVP) gibt im U-Ausschuss Auskunft zur Legalisierung des kleinen Glücksspiels, eine ehemalige Sekretärin der Bank gibt Einblick in die Zusammenarbeit mit Pucher.

11. Februar - Eine pensionierte Vorständin der Bank, Rechtsanwalt und Ex-SPÖ-Landtagsabgeordneter Manfred Moser sowie der ehemalige Wirtschaftsprüfer Gerhard Nidetzky sagen vor dem U-Ausschuss, dass sie von den Malversationen nichts mitbekommen haben.

18. Februar - Alt-Landeshauptmann Niessl bekräftigt im U-Ausschuss, dass er keine Wahrnehmungen zu einem Goldgeschenk von Pucher habe und dass alle Geschenke an einen Sozialfonds geflossen seien. Auch Ex-ÖVP-Landesrat Karl Kaplan dementiert Puchers Aussage, dass er ein Geschenk erhalten habe.