Conti-Beteiligung AEye geht durch die Hintertür an die Nasdaq

Schaeffler verkauft Conti-Aktien für 950 Mio. Euro Die Schaeffler-Gruppe hat ein knapp vierprozentiges Aktienpaket an dem Reifenhersteller Continental für insgesamt 950 Millionen Euro am Markt platziert. Schaeffler habe 7,8 Millionen Conti-Aktien für 122,50 Euro je Aktie an internationale Investoren verkauft, wurde am Dienstag mitgeteilt.