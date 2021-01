Corona - 0,13 Prozent der Massentest-Teilnehmer in NÖ positiv

536.567 Abstriche entnommen - Mehr als ein Drittel der Berechtigten besuchte Stationen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Wochenendbilanz ---------------------------------------------------------------------

In Niederösterreich sind bei den flächendeckenden Corona-Untersuchungen am Wochenende 684 positive Antigentests verzeichnet worden. Das entspricht einer Rate von 0,13 Prozent. Insgesamt 536.567 Personen ließen nach vorläufigem Stand der Auswertung laut dem Dashboard von Notruf NÖ einen Abstrich entnehmen, was bei 1,514.277 Berechtigten eine Teilnahmequote von 35,43 Prozent bedeutete.

LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) zeigte sich mit der Anzahl der erreichten Personen zufrieden und betonte, dass jeder einzelne abgegebene Test helfe, um "Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen". Auch in Bezug auf die britische Mutation des Coronavirus sei "dieser Einblick ins Infektionsgeschehen eine wichtige Information für die kommenden Wochen und Monate".

"Auch diesmal zeigte es sich, dass bei Menschen, obwohl sie sich seit Beginn der Pandemie entsprechend schützen, dennoch Infektionen nachgewiesen werden konnten", hob Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hervor. Die Teilnehmer hätten "für sich selbst, aber auch für andere ein weitreichendes Verantwortungsbewusstsein bewiesen".

Bei der ersten Massentests-Auflage im Bundesland am 12. und 13. Dezember 2020 hatte die Teilnahmequote - unter Berücksichtigung der bereits davor bei Pädagogen und Polizisten durchgeführten Untersuchungen - knapp mehr als 38 Prozent betragen. Nimmt man nur das Wochenende für sich, war der Wert bei 35,73 Prozent und damit etwa ähnlich hoch wie am (heutigen) Sonntag mit Stand 19.30 Uhr.

Angeboten wurden diesmal in den 573 Gemeinden 1.151 Teststraßen. Mit der Abwicklung betraut waren - wie bei der ersten Auflage im Dezember - die Kommunen gemeinsam mit den Einsatzorganisationen. In das Geschehen involviert waren neben tausenden Freiwilligen etwa 1.400 Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie 300 Soldaten des Bundesheeres.