Corona - 1.106 Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Wien

15.429 Menschen aktiv infiziert

Wien hat von Samstag auf Sonntag 1.106 neue Coronafälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten positiven Testergebnisse beträgt somit 48.018. Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. 13 Menschen mit einer Infektion - sieben Frauen zwischen 94 und 71 Jahren sowie sechs Männer zwischen 81 und 71 Jahren - sind in den vergangenen 24 Stunden verstorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt somit bei 433.

Derzeit laborieren in der Bundeshauptstadt 15.429 Menschen an Covid-19 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (15.207). 32.156 Personen gelten in der Bundeshauptstadt inzwischen wieder als genesen. Am gestrigen Samstag wurden in Wien 8.124 Coronatests durchgeführt - in Summe bisher 725.991.