Corona - 1.192 Menschen in Vorarlberg infiziert

153 Neuinfektionen, 158 Genesene - 60 Corona-Patienten im Spital

In Vorarlberg waren mit Stand Freitagvormittag 1.192 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag kamen 153 Neuinfektionen hinzu, 158 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Zudem verstarb eine weitere Person mit oder an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 219, ging aus dem Dashboard des Landes hervor.

In den Spitälern blieb die Lage indes stabil: 60 Corona-Patienten mussten stationär behandelt werden, davon 14 auf der Intensivstation - um drei weniger als noch am Vortag. Die meisten Infizierten verzeichnete der Bezirk Feldkirch mit 357 Fällen, gefolgt vom Bezirk Bregenz mit 347. Im Bezirk Dornbirn galten 341 Menschen als infiziert.