Corona - 1.197 Infizierte in Vorarlberg, stabile Lage in Spitälern

173 neue Fälle, 146 Genesene

In Vorarlberg waren mit Stand Donnerstagvormittag 1.197 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch wurden 173 neuen Fälle registriert, gleichzeitig waren 146 weitere Personen vom Virus genesen. Die Corona-Lage in den Spitälern blieb stabil: 64 Erkrankte wurden stationär betreut, davon 17 auf Intensivstationen. Eine weitere Person starb in Zusammenhang mit Covid-19.

Damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 218 Menschen am oder mit dem Virus verstorben. Die meisten aktiv Erkrankten wies der Bezirk Bregenz mit 343 auf, gefolgt vom Bezirk Feldkirch mit 342 und dem Bezirk Dornbirn mit 337.