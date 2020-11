Corona - 1.280 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle in Wien

Zudem zahlreiche Nachmeldungen bei Verstorbenen

In Wien sind die Coronavirus-Infektionszahlen binnen 24 Stunden um 1.280 auf 52.906 angestiegen. Das teilte der Krisenstab am Freitag mit. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt aktuell 513. Das sind 36 mehr als noch gestern, Freitag. Verantwortlich für die hohe Zahl sind zahlreiche Nachmeldungen.

Seit gestern sind acht Personen verstorben. Es handelt sich dabei um drei Frauen im Alter zwischen 45 und 81 Jahren sowie fünf Männer zwischen 71 und 97 Jahren. Nachgemeldet wurden außerdem Personen, die im Zeitraum zwischen 22. Oktober bis 14. November 2020 verstorben sind. Als Gründe für die Verzögerung wurden etwa Obduktionen bei teilweise unklaren Todesfällen oder Nachmeldungen aus privaten Krankenanstalten genannt.

36.490 Personen sind in Wien inzwischen wieder genesen. Aktuell infiziert sind noch 15.903 Personen. Am Donnerstag wurden in Wien 8.256 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 762.133 Testungen.