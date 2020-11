Corona - 1.331 Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Wien

Mehr als 15.000 aktiv Infizierte

In Wien sind von Freitag auf Samstag 1.331 bestätigte Coronavirus-Infektionen dazugekommen. Damit lag die Gesamtzahl der eingemeldeten Fälle bei 46.912, wie der medizinische Krisenstab der Stadt mitteilte. Außerdem waren in den vergangenen 24 Stunden 13 Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 zu beklagen. Acht Männer zwischen 89 und 64 Jahren sowie fünf Frauen zwischen 89 und 74 Jahren sind verstorben.

Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Wien auf 420. Aktiv mit dem Virus infiziert sind derzeit 15.207 Menschen. 31.285 Personen sind inzwischen wieder genesen. Am gestrigen Freitag wurden in der Bundeshauptstadt 7.247 Coronatests vorgenommen.