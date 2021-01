Corona - 1.884 Neuinfektionen in der Schweiz und Liechtenstein

57 weitere Todesfälle

In der Schweiz und in Liechtenstein sind laut dem Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 1.884 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das Bundesamt für Gesundheit 57 neue Todesfälle und 92 Spitalseinweisungen.

Am Dienstag vor Wochenfrist waren dem BAG innerhalb von 24 Stunden 2.851 neue Coronavirus-Ansteckungen, 98 neue Todesfälle und 147 Spitaleinweisungen gemeldet worden. Am Montag meldete das Amt für 72 Stunden vom Freitag über das Wochenende 4.320 neue Ansteckungen.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 10,8 Prozent (PCR-Tests) respektive 8,9 Prozent (Antigen-Schnelltests). Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 15. Jänner bei 0,94.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 4.212.403 Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 515.483 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

21.450 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 8.487. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 16.909 Menschen in Isolation und 26.065 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 2.927 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

Die Intensivstationen waren am Montag zu 72,9 Prozent ausgelastet. Dabei waren 30 Prozent der Bettenkapazität mit Covid-19-Kranken belegt. Die Gesamtkapazität der Spitäler war zu 74 Prozent ausgeschöpft.