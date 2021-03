Corona - 100 Neuinfektionen im Burgenland

888 aktive Fälle - 15.431 Personen geimpft

Im Burgenland sind am Freitag 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Seit Donnerstag sind 53 Personen neu genesen. Die Zahl der aktiven Fälle stieg damit um 47 auf 888, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 15.431 Burgenländer wurden bisher gegen Covid-19 geimpft, davon haben 6.004 bereits zwei Impfdosen erhalten. 113.837 Menschen haben sich für die Impfung vorgemerkt.

In den burgenländischen Spitälern wurden laut Koordinationsstab am Freitag 51 Covid-19-Patienten behandelt, davon 13 auf der Intensivstation. 1.952 Personen - und damit 54 mehr als am Vortag - befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.