Corona - 102 Neuinfektion und zwei weitere Tote in Kärnten

997 aktiv Infizierte im Bundesland bekannt

Der Kärntner Landespressedienst hat am Donnerstag 102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei weitere Todesfälle kamen seit Mittwochfrüh hinzu, damit starben bisher im Bundesland 656 Menschen mit bzw. an Covid-19. In den Spitälern wurden aktuell 86 Corona-Kranke behandelt, neun von ihnen auf einer Intensivstation. Aktuell gab es 997 getestete Infizierte in Kärnten.

Der Sieben-Tage-Durchschnitt der täglichen Neuinfektionen sank seit langem erstmals wieder unter 100, nämlich von 105 auf 99. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner steckten sich laut den Zahlen der Kärntner Statistik innerhalb der vergangenen sieben Tage 123 Menschen an. Als Zielwert dieser Sieben-Tage-Inzidenz wird 50 angestrebt.