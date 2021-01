Corona - 104 Neuinfektionen in Tirol, weniger Spitalspatienten

172 Personen genesen - Fünf weitere Todesfälle

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 104 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 172 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 1.467, teilte das Land am Mittwoch mit. Indes verstarben fünf weitere Personen mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich auf insgesamt 500.

Nicht nur die Zahl der aktiv Infizierten, auch die Krankenhauszahlen gingen weiter zurück. 143 Covid-Patienten wurden in Tirol stationär behandelt, um acht weniger als noch am Vortag. 26 Personen benötigten intensivmedizinische Behandlung, um eine weniger als am Dienstag.

Die meisten Fälle gab es mit 258 im Bezirk Innsbruck-Land. In allen anderen Bezirken war die Anzahl der aktuell Infizierten bereits auf unter 200 gesunken. So waren im Bezirk Kufstein 183 Personen mit dem Coronavirus infiziert, im Bezirk Schwaz 174 und im Bezirk Kitzbühel 173. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 155 Fälle. In Tirol wurden bisher 476.813 Tests durchgeführt.