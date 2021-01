Corona - 105 Neuinfektionen und vier Tote in Kärnten

Damit aktuell 989 Infizierte registriert - Spitalsbelegung wieder etwas höher als zuletzt

Mit Stand Dienstagfrüh hat es in Kärnten 105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und vier neue Todesfälle innerhalb eines Tages gegeben. Wie der Landespressedienst berichtete, sank die Zahl der aktiven, bestätigten Infizierten im Bundesland damit wieder unter 1.000 - nämlich auf 989. 97 Kärntner - wieder mehr als in den vergangenen Tagen - wurden in einem Spital behandelt, neun von ihnen auf einer Intensivstation.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 664 neue Corona-Tests von Verdachtsfällen ausgewertet. Knapp 16 Prozent waren positiv. Der Sieben-Tage-Schnitt bei den Neuinfektionen lag bei 122, die Sieben-Tage-Inzidenz auf Basis der vom Landespressedienst veröffentlichten Daten betrug 153.