Corona - 107 Neuinfektionen und neun Todesopfer in Kärnten

Datenbereinigung ließ Fallzahlen in Kärnten schrumpfen

Der Kärntner Landespressedienst hat am Freitag 107 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Neun neue Todesfälle von Infizierten wurden seit Donnerstagfrüh gemeldet. Damit starben bisher 578 Kärntnerinnen und Kärntner im Zusammenhang mit Covid-19. 109 Patienten lagen aktuell mit dem Virus im Krankenhaus, elf von ihnen auf einer Intensivstation. Aktuell gab es 1.296 bekannte Infizierte im Land.

Eine größere Datenbereinigung ließ die Corona-Fallzahlen in Kärnten schrumpfen. Gab es am Mittwoch noch fast 26.000 bestätigte Fälle in der Statistik (Antigen- und PCR-Test), waren es am Freitag nur mehr 24.074. Es gab auch viel weniger Genesene. "Es wurden einige doppelt gezählt", erklärte dies Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage. Konkret wurden Fälle aus Screenings, deren Antigentest mit einem PCR-Test überprüft wurde, mehrfach gezählt.

"Positiv gemeldete Antigentests aus Screenings wurden als aus der Verdachtsfalltestung eingegeben." Letztere werden in Kärnten nicht mehr mit einem PCR-Test überprüft, jene aus Screenings aber sehr wohl. Die Daten seien nun abgeglichen worden, sagte Kurath, die Statistik sei wieder auf dem tatsächlichen, aktuellen Stand. Gleichzeitig wurde auch die Art der Veröffentlichung von Daten umgestellt. Positive Fälle aus PCR- und Antigentests werden nun nicht mehr separat ausgewiesen.