Corona - 109 Neuinfektionen, 103 Genesene in Tirol

Keine weiteren Verstorbenen

In Tirol bleibt die Corona-Lage großteils stabil: Mit Stand Sonntagmittag waren 1.173 Menschen mit dem Virus infiziert, um sechs mehr als am Samstag. 109 neue positive Testergebnisse standen 103 weitere Genesene gegenüber. In den Spitälern gab es einen leichten Anstieg an Corona-Patienten: 128 Corona-Patienten wurden insgesamt dort behandelt (plus zwei), 31 davon auf Intensivstationen (plus zwei). Indes verstarb keine weitere Person mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 225 auf. Dahinter folgten in Sachen Covid-Fällen der Bezirk Schwaz mit 207 (dort starteten am Sonntag nach Mutationsfällen flächendeckende PCR-Tests) und der Bezirk Lienz mit 183. Nur mehr 128 Infizierte verzeichnete die bevölkerungsreiche Landeshauptstadt Innsbruck. Im Bundesland wurden bisher 498.031 Tests durchgeführt.