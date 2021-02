74 Personen im Krankenhaus, sieben auf Intensivstationen

In Kärnten hat es mit Stand Sonntag (8.00 Uhr) zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben, meldete der Landespressedienst. Damit starben bisher 667 Menschen an oder mit Covid-19. Außerdem wurden 109 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der Hospitalisierten ist um vier auf 74 gesunken, intensivmedizinisch betreut wurden sieben Patienten. Die Gesamtzahl der Infizierten im Bundesland betrug am Sonntag 1.139.