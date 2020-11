Corona - 116 Neuinfektionen und 207 Genesungen in Vorarlberg

Drei weitere Todesfälle am Samstag - Zahl der aktiv Infizierten um 94 gesunken

116 Personen sind am Samstag in Vorarlberg positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Dieser Zahl standen 207 Genesungen gegenüber, die Zahl der aktiv Infizierten sank um 94 auf 3.026 Fälle. Drei weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer auf 122. Praktisch keine Veränderung gab es bei der Zahl der Hospitalisierten sowie der erkrankten Spitalsmitarbeiter.

Von den 79 Intensivbetten, die landesweit insgesamt zur Verfügung stehen, waren 31 - um eines mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Am Samstag waren unverändert noch 26 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 152 Corona-Erkrankte (plus vier) betreut. Unverändert waren 81 Krankenhaus-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert und 40 weitere Mitarbeiter als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mit Stand Samstagabend gab es 16 Vorarlberger Kommunen mit über bzw. genau 50 aktiv Infizierten. In acht Gemeinden lag die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war weiter die Stadt Dornbirn (333) vor Bregenz (263), Feldkirch (258) und Lustenau (169). Sieben der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.