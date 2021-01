Corona - 12.690 Neuinfektionen und 336 Tote in Deutschland

Deutlich unter Rekordwert

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus weiter. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte, sind am Freitag 12.690 bestätigte Fälle hinzugekommen. 336 Menschen verstarben innerhalb eines Tages an oder mit dem Erreger SARS-CoV-2. Damit sind in dem bevölkerungsreichsten EU-Staat bereits 1,76 Millionen Infektionen und 33.960 Coronatote gezählt worden.

Am Mittwoch hatte die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erstmals die Marke von 1.000 überschritten und damit einen Höchststand erreicht. RKI-Experten hatten diesen Rekordwert auch auf verzögerte Meldungen aufgrund der Weihnachtsfeiertage zurückgeführt.