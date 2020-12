Corona - 120 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

10.607 Menschen aktuell infiziert

In Südtirol waren mit Stand Montagmittag 10.607 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 120 Neuinfektionen hinzu, die anhand eines PCR-Tests ermittelt wurden, teilte der Südtiroler Sanitätsdienst mit. 91 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Zudem ergab bei 65 Personen ein Antigen-Test ein positives Ergebnis.

In den Spitälern waren 153 Corona-Patienten auf den Normalstationen untergebracht, 20 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken wurden 136 Infizierte behandelt. In den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns waren es 37. Mit oder an Covid-19 verstarben zwei weitere Menschen. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 722. In der autonomen Provinz wurden bisher 356.239 Coronatests durchgeführt.