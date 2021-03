In Kärnten sind mit Stand Donnerstag insgesamt 973 Fälle der britischen Coronavirus-Mutation B.1.1.7 verzeichnet worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, kamen am Donnerstag 124 neue Fälle hinzu. Die meisten neuen Fälle wurden in den Bezirken St. Veit an der Glan (23), Spittal an der Drau (19) und Klagenfurt (17) registriert. Die Zahl der jemals in Kärnten nachgewiesenen Fälle der Südafrika-Mutation blieb nach wie vor bei drei.