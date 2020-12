Corona - 124 Neuinfektionen in Tirol

Zahl der aktuell Infizierten sank auf 1.635 - Vorerst keine weiteren Todesopfer

In Tirol waren mit Stand Sonntagvormittag 1.635 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 124 Neuinfektionen hinzu, 157 Personen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl der Corona-Todesopfer blieb stabil bei 466.

In den Tiroler Krankenhäusern wurden am Sonntag 154 Erkrankte stationär behandelt, um zwei Personen mehr als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten verringerte sich um zwei auf 41. Die meisten aktuellen Coronafälle verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 359, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 232.