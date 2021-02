In Kärnten sind von Dienstag auf Mittwoch 124 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Eine Person ist an oder mit dem Virus gestorben, die Zahl der Todesopfer stieg auf 654. Nach Angaben des Landespressedienstes befanden sich 84 Personen in stationärer Behandlung, davon brauchten acht intensivmedizinische Betreuung.