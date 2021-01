Corona - 125 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

89 weitere positive Antigentest-Ergebnisse

In Südtirol sind seit Sonntag 125 Menschen mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöhte sich die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 31.644, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag mit. Zudem brachten 89 Antigen-Tests ein positives Ergebnis hervor. In der autonomen Provinz verstarb eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 779. Dagegen waren 19.155 Menschen wieder genesen.

In den Spitälern mussten 233 Covid-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 24 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren zudem 158 Infizierte untergebracht und 16 Betroffene in der Einrichtung in Gossensaß. In Südtirol wurden bisher 279.596 PCR-Tests untersucht.