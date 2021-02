Der Landespressedienst Kärnten hat am Dienstag 125 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg damit auf 110, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 137. Seit Montagfrüh wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Damit starben seit Ausbruch der Pandemie 661 Menschen im Bundesland mit oder an Covid-19. In den Spitälern ging die Zahl der Covid-Kranken auf insgesamt 75 zurück, unter ihnen waren sechs Intensivpatienten.