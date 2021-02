Corona - 127 Neuinfektionen und weitere zwei Todesfälle in Kärnten

658 Infizierte starben im Bundesland seit Ausbruch der Pandemie

Der Kärntner Landespressedienst hat am Freitag 127 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und zwei weitere Todesfälle gemeldet. Damit starben seit Ausbruch der Pandemie 658 nachweislich infizierte Kärntnerinnen und Kärntner mit oder an Covid-19. In den Spitälern wurden 81 Patienten behandelt, sieben von ihnen auf einer Intensivstation.

Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage gab es 105 tägliche Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche umgerechnet auf eine Bevölkerung von 100.000, lag bei 131. Angestrebt wird ein Wert von 50, also deutlich weniger. Der Anteil der positiven Ergebnisse aus der Verdachtsfalltestung war am Freitag mit gut 22 Prozent wieder recht hoch.