Corona - 13 Tote in 24 Stunden in Kärnten gemeldet

Gleich viele wie während gesamter erster Epidemie-Welle - Intensiv-Koordinator vehement gegen Schulschließung, würde Personalmangel verschärfen

Der Landespressedienst Kärnten hat am Samstag weitere sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Sie sind seit Freitagabend neu erfasst worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden damit 13 Tote gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert waren - so viele wie während der drei Monate März bis Mai zusammen. Im Oktober starben in Kärnten 14 Menschen mit oder an Corona, im November bisher 44. Seit Beginn der Pandemie hat Kärnten bisher 71 Covid-Tote verzeichnet.

Die Zahl der Neuinfektionen blieb auch am Samstag mit Stand 8.00 Uhr Früh mit 474 registrierten Fällen innerhalb von 24 Stunden hoch. Von 1.250 neu ausgewerteten Tests waren 38 Prozent positiv. Aktuell waren 4.036 aktiv Infizierte registriert. 279 Menschen mussten in einem Kärntner Spital behandelt werden, fünf mehr als am Vortag. Weiterhin brauchten 22 Patienten eine Intensivbehandlung.

Der Kärntner Koordinator für den Intensivbereich, Rudolf Likar, sprach sich am Samstag auf APA-Anfrage vehement gegen Schulschließungen aus. Er befürchtet nämlich weiteren Personalmangel durch Eltern, die dann zuhause ihre Kinder betreuen. Allein am Klinikum Klagenfurt fielen momentan 50 Pflegekräfte wegen einer Corona-Infektion oder einer Quarantäne aus, sagte der Primar. Vor diesem Hintergrund sei ein Aufstocken der Intensivbetten schwierig. "Betten hätten wir genug, aber wir haben kein Personal." Der Primar schlägt zur Entschärfung der Personalsituation zusätzlich vor, Pflegekräfte, die kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung stehen, vorzeitig abschließen zu lassen und sie zur Unterstützung in Spitäler und Heime zu schicken.

Zum Glück spüre man derzeit schon weniger Verkehrsunfälle, sagte Likar. Aktuell werden in Kärnten 40 Intensivbetten für Covid-Patienten vorgehalten. Das bedeutet, dass sie bei Bedarf freigemacht und belegt werden können. Pro Tag schaue er, sagt Likar, dass etwa sieben Intensivbetten frei sind - für Corona und andere Notfälle. Entsprechend würden natürlich auch Intensivpatienten zwischen den Krankenhäusern verlegt, um für eine Verteilung der Ressourcen zu sorgen. Wenn in den nächsten Tagen und Wochen mehr Covid-Patienten eine Intensivbehandlung brauchen, werden eben mehr chirurgische Eingriffe, die nicht dringend sind, verschoben, so Likar, um dann eben 60 Intensivplätze für Covid vorzuhalten. Notfälle werden aber weiter behandelt werden.